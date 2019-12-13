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В Україні напрацьовують систему підвищення пенсій залежно від віку

Соломія Головіна

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Президент Володимир Зеленський анонсував нову програму підвищення пенсій для пенсіонерів залежно від їх віку. Про це він розповів в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1», повідомляє «Укрінформ».

 

«Ми придумали дуже цікаву стратегію з підвищення пенсій для людей за віком. Тобто спочатку ми готові сильно, це правда, це будуть люди відчувати… спочатку ми підвищимо сильно – від 400 до 1000-1100 гривень пенсіонерам, яким 80+», – сказав Зеленський.

За його словами, на підвищення пенсій у 2020 році планується виділити 13 млрд гривень.

Президент зауважив, що після підвищення пенсій 80-річним і старшим людям будуть підвищення для пенсіонерів 75+, далі – 70+ років тощо.

«Підвищити пенсії всім не можемо, бо 12 млн пенсіонерів. Одразу не можемо, тобто ми їх розбили на такі критерії», – додав Зеленський.

Нагадаємо, з 1 грудня в Україні зріс розмір мінімальної пенсії: з 1564 грн до 1638 грн.

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