У садку на Володимира Великого дітей годували спредом, – Держпроспоживслужба

Під час перевірки ясел-садка №33 «Берегиня», що на вул. Володимира Великого у Львові, встановили, що малечу годували фальсифікатом масла. Про це Львівському порталу повідомили у Держпродспоживслужбі Львівщини.

Для перевірки відібрали зразки вершкового селянського масла 72,6% жирності. Його виробником є ДП «Старокостянтинівський молочний завод» (партія 01), а постачальником – ПП «Товарна база».

«За результатами лабораторних досліджень ДП «Волинський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» встановлена наявність рослинного жиру у маслі», – йдеться у повідомленні.

Як пишуть «Факти», партію цього ж фальсифікату масла отримали ще 20 садочків Галицького району. Після перевірок із дитсадків вилучили 200 кг цього продукту.

Держпродспоживслужба також скерувала листа профільному департаменту Львівської міськради з рекомендацією не купувати згадане фальсифіковане масло до завершення розслідування.