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У Львові вшанували ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 13 грудня, у Львові поклали квіти біля пам’ятника героям і жертвам Чорнобиля та вручили відзнаки ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Так, подякою міського голови було відзначено Савустьяна Андрія Сергійовича, учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 1-ї категорії, а також Свинчука Адама Макеєвича, учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 1-ї категорії.

А також знаком «Прапор України» відзначили Кульчицького Андрія Стефановича, учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 1-ї категорії, голову Львівської обласної організації «Союз Чорнобиль України» (мав подяку міського голови у 2018 р.)

Зазначимо, День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції (у календарі щорічно відзначається 14 грудня у день закінчення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС).

Ця пам’ятна дата була затверджена указом Президента України 10 листопада 2006 року. Саме 14 грудня було офіційно повідомлено про завершення будівництва саркофага над зруйнованим у результаті вибуху четвертим енергоблоком ЧАЕС.

 

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