У львівському аеропорту шукали вибухівку

У Міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького перевіряли повідомлення про замінування. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Зазначається, що 12 грудня о 17:15 год. диспетчер львівського летовища отримав повідомлення про замінування всіх аеропортів України.

На місці працювали сили та засоби цивільного захисту міста. О 18:40 год. обстеження приміщень та прилеглої території аеропорту було завершено, вибухового пристрою не виявлено.

З приміщень аеропорту було виведено 100 осіб, з них 30 персоналу. При цьому у департаменті зауважили, що затримки авіарейсів не було.