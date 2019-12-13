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У львівському аеропорту шукали вибухівку

Соломія Головіна

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У Міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького перевіряли повідомлення про замінування. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Зазначається, що 12 грудня о 17:15 год. диспетчер львівського летовища отримав повідомлення про замінування всіх аеропортів України.

На місці працювали сили та засоби цивільного захисту міста. О 18:40 год. обстеження приміщень та прилеглої території аеропорту було завершено, вибухового пристрою не виявлено.

З приміщень аеропорту було виведено 100 осіб, з них 30 персоналу. При цьому у департаменті зауважили, що затримки авіарейсів не було.

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