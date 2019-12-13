У Львові затримали поліцейського, який вимагав у студентів 4 тисячі доларів хабара

Слідчі ДБР у Львові затримали оперуповноваженого одного з відділів поліції ГУ НП у Львівській області та його близького родича під час одержання ними 4 000 доларів США неправомірної вигоди від студентів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі бюро.

За попередньою інформацією, правоохоронець у змові з своїм рідним братом вимагали від студентів-учасників бійки сплатити 4 000 доларів США неправомірної вигоди за непритягнення їх до кримінальної відповідальності за хуліганство. У разі відмови надати гроші правоохоронець погрожував студентам виключенням із закладів освіти та ув’язненням.

Відбулося затримання правоохоронця та його брата у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання ними неправомірної вигоди.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Львівської області, оперативний супровід – Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Кваліфікація: прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ)

У разі доведення вини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років, з конфіскацією майна.