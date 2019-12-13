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На Львівщині «Форд» насмерть збив чоловіка, який стояв на зупинці громадського транспорту

Вероніка Рой

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Сьогодні, 13 грудня, близько 07.30 в одному з сіл Кам’янко-Бузького району автомобіль насмерть збив чоловіка, котрий стояв на зупинці громадського транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

«Водій автомобіля «Форд», 29-річний житель району, скоїв наїзд на чоловіка, який стояв на зупинці громадського транспорту. Від отриманих травм 40-річний місцевий мешканець  помер на місці події», – йдеться у повідомленні.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.

Поліцейські встановлюють обставини автопригоди. Досудове розслідування триває.

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