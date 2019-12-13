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Львівські поліцейські розшукують 43-річного хулігана

Вероніка Рой

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Поліцейські оголосили у розшук 43-річного чоловіка, якого підозрюють у хуліганстві. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Працівники Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, розшукують Козлова Анатолія Костянтиновича, 1.02.1976 р.н.

Усім, кому що-небудь відомо про його місцеперебування, прохання терміново повідомити за номером: 8 (032) 238-95-51 чи 102.

Фото: поліція

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