63% водіїв у Львові не користуються пасками безпеки, – дослідження

Львів посів третє місце у рейтингу українських обласних центрів за кількістю водіїв, що пристібаються пасками безпеки. Такі результати всеукраїнського дослідження, проведеного ГО «Vision Zero» та Центром демократії та верховенства права в рамках кампанії «За безпечні дороги».

За даними дослідження, лідером рейтингу став Київ – у столиці ременями безпеки користуються 51% водіїв. До ТОП-5 також увійшли Черкаси (40%), Львів (37%), Чернівці (34%) та Чернігів (33%).

Однак у більшості досліджених міст рівень пристібання є вкрай низьким і не досягає навіть 30%. Найгіршими є показники у Маріуполі, Сєвєродонецьку та Кропивницькому – тут ремені безпеки ігнорують понад 85% водіїв.

За словами експертів кампанії, для того, щоб покращити ситуацію потрібні підвищити відповідальність за ігнорування ременів безпеки, яка сьогодні становить всього лише 51 грн, посилити контроль зі сторони поліції та проводити систематичні інформаційно-просвітницькі кампанії.

«Рівень користування ременями безпеки не змінився у порівнянні з минулим роком через те, що штраф й досі залишається 51 гривень. Депутати минулого скликання двічі провалили законопроект про підвищення штрафу, спочатку у грудні 2018-го і потім у червні 2019-го. Розраховуємо, що новий парламент, виправить цю помилку та ухвалить зміни в законодавстві, які дозволять зберегти життя та здоров’я українців», – наголошує директор Центру демократії та верховенства права Тарас Шевченко.

За даними Кампанії «За безпечні дороги», рівень користування ременями в Україні лишається найнижчим серед європейських країн.

«Якщо подивитись звіт ВООЗ від 2018 року, рівень користування ременями в Україні й близько не стоїть з країнами-сусідами. Жодна країна на Європейському континенті не має таких низьких показників дотримання законодавства у частині застосування ременів безпеки. Тому цілком логічно, що Україна має один з найвищих показників дорожньої смертності», – відзначив керівник дослідження та засновник ГО «Vision Zero Віктор Загреба.

Причинами ігнорування ременів безпеки є необізнаність водіїв про їх важливість та вкрай низький штраф, який є найменшим у Європі. Для громадян він стає сигналом, що користування ременями є необов’язковим і формальним. Тож у водіїв не формується стала звичка пристібатися. При цьому, за даними ВООЗ, застебнутий ремінь безпеки міг би врятувати 50% жертв ДТП зі смертельним наслідком.

Водночас, рівень користування ременями у досліджених малих містах є значно нижчим, ніж у обласних центрах. Кампанія «За безпечні дороги» провела пробний підрахунок у Мелітополі, Дрогобичі, Знам’янці та Ізмаїлі. За його результатами середній рівень пристібання у них склав лише 18%.

Довідка:

Кампанія «За безпечні дороги» проводила дослідження упродовж осені 2019 року у 22 обласних центрах, а також Сєвєродонецьку та Маріуполі. Учасники кампанії перевірили 31 501 водіїв. Його метою було визначити, який відсоток водіїв в Україні насправді користується ременями безпеки та чи змінився він за попередній рік. Таке дослідження Кампанія «За безпечні дороги» проводить щорічно з 2017 року за однаковою методологією, відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я, – методом спостереження.

Раніше ми писали про те, як львівські патрульні продемонстрували, що може статись з дитиною без автокрісла під час ДТП.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада ввела штрафи за перевезення дітей без автокрісел. Додамо, що раніше Міністерство охорони здоров’я України розповідало, чому варто використовувати автокрісло для дітей.

Крім цього, Львівську міську раду просять встановити у всьому громадському транспорті міста окремі сидіння, які мали б дитячі ремені безпеки.