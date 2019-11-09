Львівські патрульні показали, що може статись з дитиною без автокрісла під час ДТП

Вчора, 8 листопада, львівські патрульні провели імітацію дорожньо-транспортної аварії, під час якої показали, що може трапитися з дитиною, якщо вона не буде в автокріслі. Відеоролик імітованої аварії оприлюднила на своїй сторінці у Facebook пресслужба патрульної поліції у Львівській області.

За історією у відеоролику можна побачити автопригоду зі смертельним наслідком манекена 4-місячної дівчинки Ані, батьки якої не подбали про безпечне перевезення дитини. Таким чином патрульні поліцейські Львівської області намагалися привернути увагу дорослих, аби їх не лякали штрафи, а можливі невиправні трагічні наслідки.

Ще один варіант перевезення, який продемонстрували – коли дорослий, а в даному випадку уявна мама, беруть на руки дитину пристібаються та сподіваються, що у разі чого втримають своє чадо у руках. Результат знову плачевний «дитина» гине від черепно-мозкової травми. «Немовля» залишається неушкодженим лише тоді, коли його посади у автокрісло.

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Цей імітатор ДТП передала патрульним Консультативна місія Європейського союзу. Радник місії EUAM Ukraine з питань громадського порядку, поліцейський з Данії із багаторічним досвідом Стіг Хейдеман розповідає, що у них усі без винятку повинні пристібатися: «За перше таке порушення на водія накладають штраф 200 євро, а якщо порушить втретє – позбавляють прав».

За словами начальниці відділу зв‘язків із громадськістю Тетяни Капись, за десять місяців цього року на території Львівської області зареєстровано 342 ДТП за участю дітей, з них – 303 ДТП з постраждалими, в яких загинуло 20 дітей та травмовано 360.

«Патрульні постійно наголошують на необхідності пристібатися, адже стають свідками, коли при страшній аварії усі виживають, бо скористалися пасками і при незначній серйозно травмуютьcя, бо не пристебнуті» – зазначила вона.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада ввела штрафи за перевезення дітей без автокрісел. Додамо, що раніше Міністерство охорони здоров’я України розповідало, чому варто використовувати автокрісло для дітей.

Крім цього, Львівську міську раду просять встановити у всьому громадському транспорті міста окремі сидіння, які мали б дитячі ремені безпеки.

Відео: патрульна поліція