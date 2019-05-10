Чому варто використовувати автокрісло для дитини: пояснення від МОЗ

Використання дитячих автокрісел знижує смертність на 60%. Відтак, Міністерство охорони здоров’я України нагадує, як користуватись автокріслом для максимальної безпеки вашої дитини.
З українськими правилами дорожнього руху діти зростом до 145 см або віком до 12 років мають їздити у автокріслах.
Чому варто використовувати автокрісло для дитини:
- під час екстреного гальмування або іншого автомобільного маневру дитина, яка сидить на колінах дорослого, фактично виконує функцію подушки безпеки і приймає на себе всю масу тіла дорослого, який рухається за інерцією;
- з дитинства формується безпечна поведінка у авто;
- батько/мама-водій може цілковито зосередитися на дорозі;
- дитяче автокрісло допомагає малюку комфортніше переносити тривалі подорожі.
Щоби забезпечити максимальний захист дитини скурпульозно вибирайте автокрісло – враховуйте вагу, зріст та вік дитини. Не купуйте крісло «на виріст», краще візьміть дитину з собою до магазину, щоб приміряти та обрати оптимальний варіант. Якщо є можливість – купуйте нове автокрісло.
Перед початком використання автокрісла уважно ознайомтеся з інструкцією та виконуйте усі рекомендації.
Найбезпечніше місце для установки автокрісла – середнє місце на задньому сидінні. Відповідно до вікової категорії автокрісла можна розподілити так:
- 0-9 місяців – фіксація обличчям вперед або назад;
- 9 місяців – 4 роки – фіксація обличчя вперед;
- 4 –12 років – фіксація з підсилювачем.
Слідкуйте за станом пасків безпеки дитячого автокрісла – старі та зіпсовані паски потрібно замінити на нові якнайшвидше.
Як правильно зафіксувати дитину в автокріслі:
- Переконайтесь, що крісло правне і без пошкоджень;
- Зніміть з дитини верхній об’ємний одяг, щоб забезпечити правильне положення тіла дитини у дитячому кріслі;
- Перед фіксацією ременів потрібно їх випрямити, щоб уникнути перекручування. Також ремені повинні бути затягнуті так, щоб між тілом дитини і ременем був проміжок товщиною в один палець;
- Спина та сідниці дитини мають прилягати до спинки дитячого крісла;
- Автокрісло для малюків віком до 2 років фіксують обличчям назад, відхиливши спинку, щоб запобігти травмам шиї.
В Україні хочуть ввести штрафи за перевезення дітей без автокрісел.
Нагадаємо, протягом 6-12 травня в Україні триває тиждень безпеки дорожнього руху, який проходить в рамках глобального тижня безпеки дорожнього руху (під егідою ООН).
Вероніка Рой