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Чому варто використовувати автокрісло для дитини: пояснення від МОЗ

Вероніка Рой

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Використання дитячих автокрісел знижує смертність на 60%. Відтак, Міністерство охорони здоров’я України нагадує, як користуватись автокріслом для максимальної безпеки вашої дитини.

 

З українськими правилами дорожнього руху діти зростом до 145 см або віком до 12 років мають їздити у автокріслах.

Чому варто використовувати автокрісло для дитини:

  • під час екстреного гальмування або іншого автомобільного маневру дитина, яка сидить на колінах дорослого, фактично виконує функцію подушки безпеки і приймає на себе всю масу тіла дорослого, який рухається за інерцією;
  • з дитинства формується безпечна поведінка у авто;
  • батько/мама-водій може цілковито зосередитися на дорозі;
  • дитяче автокрісло допомагає малюку комфортніше переносити тривалі подорожі.

Щоби забезпечити максимальний захист дитини скурпульозно вибирайте автокрісло – враховуйте вагу, зріст та вік дитини. Не купуйте крісло «на виріст», краще візьміть дитину з собою до магазину, щоб приміряти та обрати оптимальний варіант. Якщо є можливість – купуйте нове автокрісло.

Перед початком використання автокрісла уважно ознайомтеся з інструкцією та виконуйте усі рекомендації.

Найбезпечніше місце для установки автокрісла – середнє місце на задньому сидінні. Відповідно до вікової категорії автокрісла можна розподілити так:

  • 0-9 місяців – фіксація обличчям вперед або назад;
  • 9 місяців – 4 роки – фіксація обличчя вперед;
  • 4 –12 років – фіксація з підсилювачем.

Слідкуйте за станом пасків безпеки дитячого автокрісла – старі та зіпсовані паски потрібно замінити на нові якнайшвидше.

Як правильно зафіксувати дитину в автокріслі:

  • Переконайтесь, що крісло правне і без пошкоджень;
  • Зніміть з дитини верхній об’ємний одяг, щоб забезпечити правильне положення тіла дитини у дитячому кріслі;
  • Перед фіксацією ременів потрібно їх випрямити, щоб уникнути перекручування. Також ремені повинні бути затягнуті так, щоб між тілом дитини і ременем був проміжок товщиною в один палець;
  • Спина та сідниці дитини мають прилягати до спинки дитячого крісла;
  • Автокрісло  для малюків віком до 2 років фіксують обличчям назад, відхиливши спинку, щоб запобігти травмам шиї.

В Україні хочуть ввести штрафи за перевезення дітей без автокрісел.

Нагадаємо, протягом 6-12 травня в Україні триває тиждень безпеки дорожнього руху, який проходить в рамках глобального тижня безпеки дорожнього руху (під егідою ООН).

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