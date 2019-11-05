Громадський транспорт Львова просять обладнати дитячими ременями безпеки

Львівську міську раду просять встановити у всьому громадському транспорті окремі сидіння, які мали б дитячі ремені безпеки. Відповідну петицію зареєстрували у Єдиній системі електронних петицій, передає Львівський портал.

Автор петиції Василь Лозовий пояснює, що під час можливих аварій діти віком до 4 років, які їдуть із батьками у громадському транспорті, можуть отримати серйозні травми. Тому він вважає, що у маршрутках та електротранспорті необхідно встановити спеціальні крісла з пасками безпеки.

Якщо ж цього не зробити, то львів’янин пропонує взагалі заборонити проїзд дітей віком до 4 років у громадському транспорті Львова.

«Потрібно обладнати сидіння в автобусах, тролейбусах і трамваях ременями безпеки та поставити відповідні таблички. Таких сидінь має бути хоча б 10% від загальної кількості, їх також можна зробити більш м’якими», – йдеться в петиції.

Василь Лозовий також додав, що ідея з пасками безпеки у громадському транспорті є актуальною, особливо після того, як Верховна Рада ввела штрафи за перевезення дітей без автокрісел.

Зазначимо, для того, щоб міська рада Львова розглянула цю петицію, потрібно зібрати 500 голосів. Збір підписів триватиме до початку січня.