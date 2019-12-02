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82% зареєстрованих вчителів успішно пройшли ЗНО, – МОН

Наталя Дуляба

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705 із 857 вчителів початкової школи, що зареєструвались на перше ЗНО для педагогів, успішно пройшли тестування. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства освіти і науки України.

 

Загалом на участь у першому ЗНО для вчителів початкових класів зареєструвались 857 педагогів, 705 із них, що становить 82%, успішно його склали. Таке тестування є сертифікацією вчителів. Пройшовши його, вони отримуватимуть 20% надбавки до зарплати протягом трьох років, тобто до кінця 2022-го. Крім того, успішно складене ЗНО зараховуватиметься педпрацівнику як атестація.

Результати проходження ЗНО кожен учасник може побачити у власному електронному кабінеті.

«Визначення вчителів, що пройшли сертифікацію, залежало від того, чи взяли участь педагоги у всіх обов’язкових етапах пілоту, а також чи подолали встановлений спецкомісією поріг склав/не склав із двох основних етапів сертифікації. Загалом в останньому етапі – проведенні незалежного тестування – участь взяли 807 вчителів. З них 31 учасник не завантажив власне е-портфоліо і був знятий з сертифікації з технічних причин», – йдеться у повідомленні.

У МОН визначили, що для успішного складання сертифікації, вчитель мав набрати таку граничну кількість балів:

  • за етап вивчення практичного досвіду роботи учасників – 72 бали;
  • за етап незалежного тестування – 50 балів.

Нагадаємо, участь у першому ЗНО для вчителів взяли 62 педагоги зі Львівщини. Саме тестування проходило 31 жовтня.

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