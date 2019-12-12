У Кам’янка-Бузькому районі сталася потрійна ДТП: загинув 72-річний водій

Вчора, 11 грудня, близько 14:05 год. в селі Новий Яричів Кам’янка-Бузького району, на автодорозі Київ-Чоп, сталася потрійна ДТП, в якій загинув 72-річний водій. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Як повідомляється, 72-річний мешканець Одеської області, керуючи автомобілем Peugeot 207, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із вантажним автомобілем DAF, під керуванням мешканця Буського району. Від удару автомобіль Peugeot відкинуло в сторону, де відбулося зіткнення із автомобілем Nissan Qashqai, під керуванням мешканця м. Львова, який рухався позаду.

В результаті ДТП водій автомобіля Peugeot від отриманих травм загинув на місці події. Причини та обставини події встановлюються.