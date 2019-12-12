ОСТАННІ НОВИНИ

У Кам’янка-Бузькому районі сталася потрійна ДТП: загинув 72-річний водій

Вероніка Рой

|

Вчора, 11 грудня, близько 14:05 год. в селі Новий Яричів Кам’янка-Бузького району, на автодорозі Київ-Чоп, сталася потрійна ДТП, в якій загинув 72-річний водій. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Як повідомляється, 72-річний мешканець Одеської області, керуючи автомобілем Peugeot 207, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із вантажним автомобілем DAF, під керуванням мешканця Буського району. Від удару автомобіль Peugeot відкинуло в сторону, де відбулося зіткнення із автомобілем Nissan Qashqai, під керуванням мешканця м. Львова, який рухався позаду.

В результаті ДТП водій автомобіля Peugeot від отриманих травм загинув на місці події. Причини та обставини події встановлюються.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Війна змінила наше життя. Історія переселенця, який опинився у Львові
Устина ГЛАДИШ
Війна змінила наше життя. Історія переселенця, який опинився у Львові

Авдіївка – український форпост, що опинився на лінії зіткнення за 6 км від Донецька. У квітні 2014 року в місто увірвавс...

Безкоштовний транспорт для Львова: думки експертів
Омелян ШЕВЧУК
Безкоштовний транспорт для Львова: думки експертів

Новатори рухають світом. І цей алгоритм безперечний. Однак руйнувати стереотипи завжди непросто. А тому й не дивно, що і...

Поагрегатне розмитнення авто. Як ошукані львів’яни на слід аферистів виходили
Руслан ОРУДЖЕВ
Поагрегатне розмитнення авто. Як ошукані львів’яни на слід аферистів виходили

В Україні найдорожче розмитнення авто в Європі. І це тому, що у нас є найменший рівень доходів та майже найстаріший у св...

«У великих рішеннях необхідна сміливість. Дивіться навколо та переймайте досвід», – європейський експерт Аллан Алакюла про безкоштовний транспорт
Тетяна ОВЧАРЕНКО
«У великих рішеннях необхідна сміливість. Дивіться навколо та переймайте досвід», – європейський експерт Аллан Алакюла про безкоштовний транспорт

Новатори рухають світом. І цей алгоритм безперечний. Однак руйнувати стереотипи завжди непросто. А тому й не дивно, що н...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...