СБУ викрила угрупування, яке зливало секретні військові дані 

У Львові та Івано-Франківську блокували діяльність організованого угрупування, учасники якого незаконно продавали інформацію військового характеру із закритих державних інформаційних ресурсів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

Оперативники спецслужби встановили, що організували нелегальний бізнес четверо мешканців Івано-Франківської і Львівської областей. Зловмисники створили сайт, розміщений на закордонному сервері, через який пропонували «клієнтам» придбати інформацію із обмеженим доступом. Вартість послуг залежала від обсягу даних, які незаконно реалізовували. Серед масивів протиправно отриманих даних були, зокрема, відомості військового характеру про закупівлю та переміщення техніки.

Задокументовано, що тільки до одного із «сервісів» зловмисників було підключено майже 50 замовників. За попередньою інформацією, серед покупців були також представники РФ.

Фігурантів справи затримали під час продажу однієї з баз даних в Івано-Франківську.

Під час слідчих дій оперативники управління СБУ у Львівській області виявили в офісі та за місцями проживання фігурантів комп’ютерну техніку з базами даних, що є власністю держави та мають обмежений доступ, а також кредитні картки, на які зловмисники отримували кошти за продану інформацію.

За фактами несанкціонованого збуту та розповсюдження інформації з обмеженим доступом розпочато кримінальне провадження.