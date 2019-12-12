Рада на рік продовжила дію закону про особливий статус Донбасу

Депутати Верховної Ради підтримали у цілому проєкт закону, який на ще на рік, до 31 грудня 2020 року, продовжує особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Про це пише Громадське.

«За» відповідний законопроєкт проголосували 320 депутатів. Проти виступили представники «Голосу», «Батьківщина» утрималася.

Напередодні голова партії «Слуга Народу», заступник голови фракції Олександр Корнієнко заявив, що законопроєкт про особливий статус Донбасу, який має продовжити старий закон, складатиметься лише з однієї фрази, якою 2019 рік замінять на 2020-й.

На розгляд Верховної Ради України законопроєкт «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» передали 10 грудня. Його ініціювали депутати від партії «Слуга народу» Давид Арахамія та Олександр Корнієнко.

Зазначимо, 31 грудня 2019 року закінчується дія закону №9153 про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, 9 грудня у Парижі відбулася зустріч лідерів «нормандської четвірки» щодо врегулювання ситуації на Донбасі. З офіційним комюніке Паризького саміту можна ознайомитися тут.