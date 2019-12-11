У Раді зареєстрували законопроєкт про особливий статус Донбасу

Вчора, 10 грудня, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей». Про це йдеться на сайті парламенту.

Як зазначається, ініціаторами законопроєкту є депутати від партії «Слуга народу» Давид Арахамія та Олександр Корнієнко.

Корнієнко підтвердив УП, що законопроєкт стосується продовження дії закону про особливий статус Донбасу до кінця 2020 року.

Зазначимо, 31 грудня 2019 року закінчується дія закону №9153 про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей

Нагадаємо, 9 грудня у Парижі відбулася зустріч лідерів «нормандської четвірки» щодо врегулювання ситуації на Донбасі. З офіційним комюніке Паризького саміту можна ознайомитися тут.