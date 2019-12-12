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Посадовці медико-соціальної комісії на Львівщині організували махінації із соцвиплатами через профзахворювання

Вероніка Рой

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На Львівщині Служба безпеки України викрила масштабні махінації із соцвиплатами через професійні захворювання. У результаті зловживань посадовців спеціалізованої медустанови Фонд соціального страхування втратив понад мільйон гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ у Львівській області.

 

Як було встановлено правоохоронцями, голова однієї з медико-соціальних експертних комісій протягом року спільно з іншими посадовцями безпідставно встановлювали працівникам місцевих промислових підприємств діагнози щодо набуття профзахворювань. Сфальсифіковані медичні висновки у подальшому використовували для незаконного отримання щомісячних соціальних виплат.

Наразі голові медико-соціальної експертної комісії повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 4 ст. 27 (співучасть у злочині), ч. 1 і 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Четверо інших фігурантів справи підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 366 та 358 КК України. Наразі обвинувальні акти щодо них скеровано до суду.

Викриття зловмисників проводилось спільно зі слідчими ГУ Нацполіції у Львівській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

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