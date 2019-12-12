На Скорини у Львові троє людей отруїлися чадним газом, серед них – двоє дітей

Вчора, 11 грудня, у Львові у квартирі будинку по вул. Франциска Скорини близько 21:35 год отруїлися чадним газом троє людей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Як повідомляється, серед трьох постраждалих є двоє дітей віком 13 та 8 років. Їх у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано у дитячу клінічну лікарню. Аварійною бригадою «Львівгаз» тимчасово припинено подачу газопостачання до квартири.

Обставини події встановлюються.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.