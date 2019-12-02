У Львові визначили переможців Громадського бюджету-2020. Перелік проєктів

Сьогодні, 2 грудня, комісія законності, депутатської діяльності та свободи слова й комісія фінансів та планування бюджету на своєму спільному засіданні розглянула результати голосування за проєкти Громадського бюджету-2020. До затвердження сесії Львівської міськради рекомендовано 55 проєктів-переможців, вартість їхньої реалізації становить 46,7 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Так, комісії прийняли рішення рекомендувати до затвердження 55 проєктів-переможців Громадського бюджету на 2020 рік. Також погоджено суму їхнього фінансування – більше 46,7 млн грн.

Серед переможців – 7 великих та 48 малих проєктів, тобто по вісім у кожному районі Львова.

Одним із питань, яке розглядали комісії, було вирішення долі проєктів, які зайшли у рейтинг частково. Відповідно, комісії підтримали рішення про дофінансування їх у повному обсязі. Саме тому загальна вартість Громадського бюджету-2020 зросла до 46 млн 768 тис. грн.

«Також розглянули звернення управління культури та команди проєкту №215 «Марімба для музичної школи №2» щодо коригування кошторису в сторону зменшення, оскільки вартість марімби, яка відповідає вимогам ініціаторів проєкту, є меншою від початково передбаченої у кошторисі. За результатами розгляду суму проєкту №2015 було зменшено з 3 млн грн до 1,2 млн грн. Тож до переліку великих проєктів-переможців було включено наступний за кількістю голосів (3551) серед «освітніх та медичних» – проєкт №18 «Я хочу знову бігати – допоможи дітям з травмами», – розповів керівник відділу громадського партнерства Львівської міської ради Орест Файфурка.

Із повним переліком проєктів-переможців Громадського бюджету-2020 можна ознайомитися за цим посиланням.

Зазаначимо, що тепер список проєктів-переможців ще має затвердити сесія Львівської міської ради.

Львівський портал писав про ідеї львів’ян, які претендують на перемогу у Громадському бюджеті-2020. Детальніше про них можна дізнатися тут.