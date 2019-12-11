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ЗНО з математики стане обов’язковим, – міністр освіти

Наталя Дуляба

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З 2021 року Зовнішнє незалежне оцінювання з математики стане обов’язковим. Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла міністрка освіти і науки Ганна Новосад, передає Львівський портал.

 

Новосад зазначила, що ЗНО з математики буде дворівневим. А обов’язковим його зроблять через проблеми з математичних знань в учнів.

«У 2020 році змін не буде, а з 2021-го ЗНО з математики стане обов’язковим. Воно буде дворівневим, але не потрібно цього лякатися. Нам потрібно усвідомити, що є проблема з математичними знаннями», – повідомила вона.

За словами міністра, обов’язкове ЗНО з математики має також допомогти учням подолати страх перед цим предметом.

«Ми повинні подолати страх дітей перед математикою, це повинно стати результатом зміни змісту освіти і методик викладання. Тому що коли діти щось не розуміють, то спочатку бояться, а потім це ненавидять. І потім це супроводжує все життя. Насправді через нормальні методики викладання, нормальний вміст програми дуже важливо цей страх перед предметом побороти. І дати дітям впевненість в собі», – додала Ганна Новосад.

Нагадаємо, реєстрація на ЗНО-2020 розпочнеться з 3 лютого і триватиме до кінця березня. А пробне тестування проходитиме 21 і 28 березня.

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