Оголосили дати проведення пробного ЗНО-2020

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання пройде 21 і 28 березня 2020 року . Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Українського центру оцінювання якості освіти.

Пробне ЗНО з української мови і літератури відбудеться 21 березня, з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) – 28 березня. У день проведення пробного тестування кожний зареєстрований учасник може пройти тест з одного навчального предмета.

Результати пробного ЗНО для осіб, які введуть свої відповіді до спеціального сервісу, буде оприлюднено на інформаційних сторінках: з української мови і літератури – 27 березня, з інших предметів – 3 квітня.

Реєстрація для участі у пробному ЗНО-2020 триватиме з 3 до 24 січня. Зареєструватися можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Участь у пробному тестуванні дасть можливість ознайомитися з процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання, структурою та змістом тестового зошита, порядком доступу до пункту тестування та робочого місця.