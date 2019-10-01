Реєстрація на ЗНО-2020 розпочнеться 3 лютого

Реєстрація учасників зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року розпочнеться 3 лютого та триватиме до 24 березня. Про це повідомили сьогодні,1 жовтня, у Львівській ОДА під час брифінгу щодо перспективи проведення ЗНО на Львівщині у 2020/2021.

Відтак, терміни ЗНО-2020:

Реєстрація з розпочнеться 3 лютого та триватиме до 24 березня 2020.

Основна сесія з 21 травня до 16 червня 2020.

Додаткова сесія – 25 червня до 17 липня 2020.

Загалом, у порівнянні з 2019 роком суттєвих змін у системі не відбувається. Результати зовнішнього незалежного оцінювання з трьох предметів: українська мова, історія України (період ХХ – початок ХХІ століття) або математика – на вибір та третього предмета із переліку ЗНО за вибором випускника зараховуватимуться як результати державної підсумкової атестації (ДПА) у 2020 році.

Кожен зареєстрований учасник ЗНО-2020 має право пройти тести щонайбільше з чотирьох навчальних предметів. Загалом зовнішнє незалежне оцінювання відбуватиметься з одинадцяти навчальних предметів: українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова.

Відповідно до проекту Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України, 2020 року під час вступу до вишу зараховуватимуть результати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років з усіх предметів, крім іноземних мов.

Переклад завдань сертифікаційних робіт з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії здійснюватиметься кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською та угорською мовами.