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Завтра у Львові знову лунатимуть сирени

Вероніка Рой

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Завтра, 12 грудня, у період з 10.00 до 11.00 год. буде запуск сирени у Львові. Про це інформують в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

 

На вул. Городоцькій, 222 фахівці перевірятимуть електросирену з її увімкненням. Практичних заходів відпрацьовувати не будуть, тож мешканців просять зберігати спокій.

«Для перевірки роботи сирени проводиться її короткочасний запуск. Просимо мешканців та гостей міста Львова зберігати спокій», — інформують у міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР.

Нагадаємо, сьогодні з 10:00 до 11:00 год. на вул. Городоцькій, 132 та вул. Лазаренка, 40 лунали сирени.

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