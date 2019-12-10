Без паніки: завтра у Львові лунатимуть навчальні сирени

У Львові завтра, 11 грудня, у період з 10:00 до 11:00 год. лунатимуть навчальні сирени. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

На вул. Городоцькій, 132 та вул. Лазаренка, 40 перевірятимуть електросирени з їх увімкненням. Практичних заходів відпрацьовувати не будуть, тож мешканців просять зберігати спокій.

«Для перевірки роботи сирен проводиться їх короткочасний запуск. Просимо мешканців та гостей міста Львова зберігати спокій», – інформують у міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР.