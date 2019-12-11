За добу на Донбасі – 11 обстрілів: ворог гатив з гранатометів та кулеметів

Минулої доби, 10 грудня, збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ОСС.

Противник обстрілював позиції Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли: біля Лебединського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; двічі неподалік Павлополя – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; поблизу Широкиного – з автоматичних гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» зафіксовано 7 ворожих обстрілів: неподалік Майорська – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Кіндрашівської Нової – зі стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно; біля Шумів – з РПГ та великокаліберних кулеметів; двічі неподалік Луганського – з мінометів калібру 82 мм, гармат БМП-1 та станкових протитанкових гранатометів; поблизу Катеринівки і Новолуганського – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.

Також зазначається, втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об’єднаних сил не зафіксовано. З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не було.