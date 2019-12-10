Плазуни не сплять: серед зими мешканця Львівщини вкусила змія

У понеділок, 9 грудня, поблизу села Угнів Сокальського району змія вкусила чоловіка у руку. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Інцидент стався орієнтовно о 17:10 год. Змія вкусила чоловіка у кисть руки. Його у стані середньої важкості негайно госпіталізували.

Наразі всі інші деталі події встановлюються.

Зазначимо, що найпоширенішою отруйною змією на території Львівщини є гадюка звичайна. Її забарвлення є мінливим – від світло-сірого до мідно-червоного та чорного з темним ромбічним малюнком на спині. Зазвичай плазуни активізовуються з приходом тепла, тобто наприкінці весни, а з настанням холодів зникають.

Місцями проживання гадюки є узлісся, лісові галявини, лісосмуги, порослі чагарником яри і балки, степові схили з чагарниками. У сонячний день вона полюбляє вигріватися на стежці, на пнях. Тому зі змією можна зустрітися під час відпочинку на природі, походу в ліс, на сінокосі та навіть під час роботи на присадибній ділянці.

Львівський портал раніше писав про те, як уникнути зустрічі зі змією, а також що робити, якщо вона таки вас вкусила. Детальніше про це читайте тут.