Під Львовом зіткнулися відразу чотири автівки. Є загиблі

В понеділок, 9 грудня, на об’їзній дорозі Львова у селі Басівка Пустомитівського району сталась аварія за участю чотирьох автомобілів. Один із водіїв загинув на місці події. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Встановлено, що орієнтовно о 19:00 год. зіткнулись чотири авто: «Рено Логан», «Шевроле Круз», мікроавтобус «Рено Трафік» та ВАЗ.

Внаслідок ДТП водій автомобіля «Рено Логан» від отриманих травм помер на місці події. Водія мікроавтобуса «Рено Трафік» у стані середньої важкості доправили у лікарню.

Наразі всі обставини події встановлюються.

Фото, відео: Ігор Зінкевич