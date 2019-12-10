ОСТАННІ НОВИНИ

Під Львовом зіткнулися відразу чотири автівки. Є загиблі

Наталя Дуляба

|

В понеділок, 9 грудня, на об’їзній дорозі Львова у селі Басівка Пустомитівського району сталась аварія за участю чотирьох автомобілів. Один із водіїв загинув на місці події. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Встановлено, що орієнтовно о 19:00 год. зіткнулись чотири авто: «Рено Логан», «Шевроле Круз», мікроавтобус «Рено Трафік» та ВАЗ.

Внаслідок ДТП водій автомобіля «Рено Логан» від отриманих травм помер на місці події. Водія мікроавтобуса «Рено Трафік» у стані середньої важкості доправили у лікарню.

Наразі всі обставини події встановлюються.

Фото, відео: Ігор Зінкевич

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Війна змінила наше життя. Історія переселенця, який опинився у Львові
Устина ГЛАДИШ
Війна змінила наше життя. Історія переселенця, який опинився у Львові

Авдіївка – український форпост, що опинився на лінії зіткнення за 6 км від Донецька. У квітні 2014 року в місто увірвавс...

Безкоштовний транспорт для Львова: думки експертів
Омелян ШЕВЧУК
Безкоштовний транспорт для Львова: думки експертів

Новатори рухають світом. І цей алгоритм безперечний. Однак руйнувати стереотипи завжди непросто. А тому й не дивно, що і...

Поагрегатне розмитнення авто. Як ошукані львів’яни на слід аферистів виходили
Руслан ОРУДЖЕВ
Поагрегатне розмитнення авто. Як ошукані львів’яни на слід аферистів виходили

В Україні найдорожче розмитнення авто в Європі. І це тому, що у нас є найменший рівень доходів та майже найстаріший у св...

«У великих рішеннях необхідна сміливість. Дивіться навколо та переймайте досвід», – європейський експерт Аллан Алакюла про безкоштовний транспорт
Тетяна ОВЧАРЕНКО
«У великих рішеннях необхідна сміливість. Дивіться навколо та переймайте досвід», – європейський експерт Аллан Алакюла про безкоштовний транспорт

Новатори рухають світом. І цей алгоритм безперечний. Однак руйнувати стереотипи завжди непросто. А тому й не дивно, що н...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...