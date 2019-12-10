На Сколівщині зіткнулися «Пежо» та шкільний автобус: п'ятеро постраждалих

На автодорозі Київ – Чоп у селі Коростів Сколівського району легковик зіткнувся зі шкільним автобусом. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали п’ятеро осіб, з них троє – діти. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Аварія сталася сьогодні, 10 грудня, близько 8:20 год.

Як встановили поліцейські, сталося зіткнення автомобіля «Пежо 308», яким керував 28-річний львів’янин, зі шкільним автобусом «ТАТА» під керуванням 46-річного жителя Сколівського району.

Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали троє пасажирів автобуса, мешканці міста Сколе віком 11-17 років, а також водій та пасажирка «Пежо», 24-річна киянка.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого.