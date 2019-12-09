У МОЗ розповіли, коли в Україні варто очікувати піку захворюваності на грип та ГРВІ

Із 1 жовтня по 1 грудня 2019 року в Україні на грип та ГРВІ перехворіло 3,5% населення країни. Інтенсивний показник захворюваності на 4,7% менше аналогічного періоду минулого сезону. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

З початку епідемічного сезону госпіталізовано 35 732 особи, із них 80% – діти. Жодного летального випадку внаслідок грипу не зареєстровано.

Фахiвцями Центру громадського здоров’я розраховано новий епiдемiчний порiг iнтенсивностi для сезону 2019 -2020 poків. Цього року він становить 476,7 на 100 тисяч населення. Зазначимо, що перевищення епідемічного порогу захворюваності не означає початок епідемії грипу.

«Також ЦГЗ розрахував прогноз можливих показників захворюваності на наступний сезон. В епідемічному сезоні 2019-2020 на грип та ГРВI захворiють вiд 4,8 до 6,7 млн осiб. Очiкується двi хвилi підйому захворюваності: у грудні та наприкінці січня — на початку лютого, з можливим піком на 4-му тижні 2020», – йдеться у повідомленні МОЗ.

Зазначимо, протягом минулого тижня, 25 листопада – 1 грудня, на Львівщині зросла кількість хворих на ГРВІ. Так, вірус «підхопили» більше 8500 людей, майже 60% із них – діти.

Зазначимо, що наприкінці жовтня на Львівщині зареєстрували першого хворого на грип Н3N2.

Нагадаємо, протягом епідсезону 2019/2020 в Україні циркулюватимуть чотири штами грипу. Детальніше про те, як захиститися від грипу та ГРВІ, читайте за посиланням.