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Стихійна торгівля по-львівськи: продавчиня налетіла з кулаками на «муніципала»

Наталя Дуляба

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У неділю, 8 грудня, ЛКП «Муніципальна варта» проводила рейд місцями стихійної торгівлі на вул. Федьковича, що у Франківському районі. Під час перевірки одна з продавчинь вдарила працівницю комунального підприємства. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

 

Як розповів директор ЛКП «Муніципальна варта» Павло Пец, під час рейду «муніципали» з’ясували, що біля трамвайної зупинки на вул. Федьковича працюють стихійні торговці. Тому вони почали вилучати продукти харчування, які продавались просто з землі.

«В процесі вилучення товару жінка, що здійснювала торгівлю, завдала удару по обличчю працівниці „Муніципальної варти“. На місце події було викликано поліцію та швидку допомогу, написано заяву про нанесення тілесних пошкоджень та проведено госпіталізацію працівниці в медзаклад для проведення огляду медиками», – розповів Павло Пец.

Зазначимо, що працівники «Муніципальної варти» неодноразово отримують травми під час своєї роботи. Востаннє на них у жовтні із газовим балончиком напав власник дитячих машинок, що підпільно працюють під Оперним театром. Цей бізнесмен побив «муніципалів» і в вересні.

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