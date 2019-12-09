Студенти просять перейменувати на Сихові вулицю Скрипника

Студенти юридичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка просять Львівську міську раду перейменувати вул. Миколи Скрипника, що на Сихові, на вул. Герша Лаутерпахта – відомого у світі правозахисника, який тривалий час жив у Львові. Відповідну петицію сьогодні, 9 грудня, зареєстрували у Єдиній системі електронних петицій, передає Львівський портал.

Авторами петиції є шестеро студентів юридичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка: Христина Вишневська, Дмитро Ворончак, Мар’яна Гавришко, Ярина Скречко, Максим Число та Олена Яцків.

Вони переконані, що вул. М. Скрипника, яка знаходиться на Сихові, слід перейменувати на честь видатного правозахисника, суддю Гаазького суду та автора Міжнародного Білля з прав людини Герша Лаутерпахта.

«Оцінюючи та аналізуючи історичні джерела, ми дійшли до висновку, що політична діяльність Микола Скрипника була відверто антиукраїнською. Зокрема, вона проявилась у його боротьбі за встановлення радянської влади та діяльності на посадах в УРСР. А після лютневої революції Скрипник працював у більшовицьких організаціях», – йдеться у тексті петиції.

Студенти наводять різні факти з біографії Миколи Скрипника і зауважують, що він був більшовиком-ленінцем, який боровся проти українського націоналізму, сприяв винищенню значної частини старої української інтелігенції, а пізніше – й національної опозиції в КП(б)У.

«Микола Скрипник жодним чином не був пов’язаний з м. Львів, тому беручи до уваги вищеподані факти, та те, що в інших українських містах вже було перейменовано цю вулицю, вважаємо за необхідність змінити її назву і у Льовові», – наголошують студенти.

Натомість вони пропонують назвати вулицю на честь Герша Лаутерпахта, який народився у Жовкві (1897 рік), втім тривалий час жив у Львові. Чоловік став відомим у світі завдяки своїй правозахисній діяльності.

Зазначимо, для того, щоб міська рада Львова розглянула цю петицію, потрібно зібрати 500 голосів. Збір підписів триватиме до 9 лютого.

Довідково. Герш Лаутерпахт освіту здобув у ЛНУ ім. Івана Франка (юридичний факультет), а згодом навчався й у Кембриджському університеті.

Він був автором Міжнародного Білля з прав людини, ініціатором внесення до Статуту ООН пункту про дотримання прав людини як однієї з цілей цієї організації.

Протягом 1952-1954 років Герш Лаутерпахт був членом Комісії міжнародного права ООН, потім – суддею Міжнародного суду в Гаазі. Упродовж 1946-1947 років – член Британської комісії у справах військових злочинців, де зробив значний внесок у розробку законодавства в сфері військових злочинів та у формулювання статуту Нюрнберзького міжнародного суду над головними нацистськими військовими злочинцями. А в 1956 році Герш Лаутерпахт отримав титул лицаря. Помер він у 1960 році в Лондоні.