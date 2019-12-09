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У Львові 30 вулиць залишились без світла

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 9 грудня, через ремонт частина Львова залишиться без світла. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії «Львівобленерго».

 

Так, з 9:00 год. до 17:00 год. без електроенергії у Львові будуть вулиці:  Шота Руставелі, 9, 9б, 11, 13, Волоська, І. Франка, 88-100, 81-91, Людкевича, Кубійовича, 2-24, 1-15, Тютюнників, 6-14, 21-27, Снопківська, 5-19, 4-14, Городоцька, 211-215а, 138, 140, Кузневича, Кравченко, 3-23, 10-20, Зигзаг, Народна, Сулими,4, Конюшинна, 8, 3, Тернова, Ганцова, Сполучна, Болбочана, Жасминова, 5, 5а, б, в, г, Півколо, 14, Зелена, 115а, Ярова, Запольської, Вітвера, Пекарська, 19-48, 30, Філатова, Донцова, 6-20, Туган Барановського, 6, Філатова.

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