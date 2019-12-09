Поліція затримали водія, який збив львів’янку та втік з місця аварії

Вчора, 8 грудня, близько 14.00 на вулиці Садовій у Львові автомобіль збив 58-річну львів’янку, після чого втік з місця події. Правоохоронці затримали водія, котрий скоїв наїзд. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

У результаті жінка отримала тілесні ушкодження, зокрема переломи гомілки та була госпіталізована. Поліцейські встановили, що до скоєння ДТП причетний 43-річний житель Львова, котрий керував автомобілем «Хонда». Авто правоохоронці вилучили на арештмайданчик.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

Проводиться досудове розслідування.