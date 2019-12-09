Поліція розшукує водія, який збив пішохода в Сокалі

Правоохоронці просять зголоситись очевидців аварії, що сталась 8 грудня близько 6:40 год. на вулиці Шептицького у місті Сокаль. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Правоохоронці встановили, що невідомий водій наїхав на пішохода, котрий йшов з велосипедом – 55-річного місцевого мешканця, після чого втік з місця події.

Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

Усіх, хто був очевидцем скоєння цієї ДТП, має записи відеореєстратора або володіє будь-якою інформацією, що допоможе встановити обставини події, правоохоронці просять зголоситись на оперативну лінію 102.