На Сихові львів’янин з ножем пограбував фінустанову

Поліцейські затримали 35-річного львів’янина, котрий увірвався у фінустанову на Сихові та, погрожуючи ножем працівниці, викрав звідти гроші. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як зазначають у поліції, інцидент трапився ще 30 листопада близько 17.10 на вулиці Сихівській у відділення однієї з фінансових установ. Тоді у приміщення зайшов невідомий чоловік і, погрожуючи працівниці предметом, схожим на ніж, заволодів грошима в сумі 28 тисяч гривень, після чого втік.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 36-річний львів’янин.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру в скоєнні злочину – розбій. Санкція статті передбачає покарання – від семи до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу, досудове розслідування триває.