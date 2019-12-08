На Сколівщині мало не вчаділа сім’я з маленькими дітьми

У Верхньому Синьовидному госпіталізовано до лікарні сім’ю із чотирьох осіб, двоє із яких маленькі діти, які ймовірно отруїлися чадним газом. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

За даними відомства, 7 грудня, близько 18:35 у селищі Верхнє Синьовидне Сколівського району у приватному будинку по вулиці Івана Франка, отруїлися, ймовірно, чадним газом, 4-го осіб (з них 2-є дітей 2015 та 2017 року народження). Потерпілих у стані середнього ступеня важкості госпіталізували в Сколівську лікарню.

Аварійною бригадою «Львівгаз» тимчасово припинено подачу газопостачання до будинку. Обставини події встановлюються.

Раніше Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.