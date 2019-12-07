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На Городоцькій  згоріла іномарка

Андрій Котенський

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Вчора ввечері на вулиці Городоцькій у Львові згорів автомобіль Opel Astra. Ніхто з людей не постраждав. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

 

За даними відомства, 6 грудня о 21:03 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Городоцькій, 355 г. Пожежа виникла в автомобілі Opel Astra.

До місця події виїхали рятувальники 2-ої державної пожежно-рятувальної частини  Львова. О 21:31 полум’я загасили. Вогонь встиг повністю знищити моторний відсік, панель приладів та пошкодити салон автомобіля.

Обставини та причини виникнення пожежі встановлюються. Постраждалих та травмованих немає.

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