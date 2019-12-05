Затримали львів’янина, який носив з собою пакет з набоями та тортилом

Вчора, близько 15:00 год. на Залізничній вулиці патрульні помітили підозрілого чоловіка, в якого згодом знайшли пакет з набоями та предметами схожими на тортил. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівської області.

Як згодом з’ясували патрульні, у 32-річного львів’янина в пакеті були 90 набоїв калібру 5,45 та 400 грам тортилу. Чоловік сказав, що ці предмети лежали у нього в дома без діла і ось він вирішив їх продати.

На місце викликали слідчих та експерта, а також, вибухотехніків.