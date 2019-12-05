Суд скасував мільйонну заставу Садовому

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляцію мера Львова Андрія Садового й призначила новий запобіжний захід, повідомляє ТСН.

Заставу в 1 млн 56 тис. 550 грн було скасовано. Натомість застосовано новий запобіжний захід – особисте зобов’язання до 20 січня 2020 року.

Садовий повинен прибувати до прокурорів і слідчих за кожною вимогою, а також утримуватися від спілкування зі свідками кримінального провадження.

У разі, якщо Садовий не виконувати зобов’язання, на нього можуть накласти штраф від 525 до 4,2 тис. грн.

Контролювати виконання особистих зобов’язань будуть детективи Національного антикорупційного бюро.

Водночас суд відмовив у задоволенні вимог Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо збільшення до 50 млн грн застави Садовому.

Нагадаємо, 21 листопада Спеціоналізована антикорупційна прокуратура вручила підозру міському голові Львова Садовому у зловживанні владою у справі індустріального парку в Рясному. Мова йде про незаконний продаж земельної ділянки під будівництво індустріального парку в Рясному.

Підозру прокурори вручили й в.о. директора департаменту містобудування Львівської міськради Сергію Коровайнику. Взяти його на поруки зголосився заступник міського голови з фінансово-економічних питань Геннадій Васьків. Останній також додав, що попередній розмір застави для Коровайника становить 10 млн грн.

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд обрати для Андрія Садового запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 50 млн грн. Суд обрав запобіжний захід Андрію Садовому у вигляді понад 1 мільйона застави в справі індустріального парку в Рясне-Руському. На що Садовий заявив, що подаватиме на апеляцію та добиватиметься повної відмови прокуратурі та цілковитого звільнення від застави.

Зауважимо, що скандал із земельною аферою посадовців Львівської міськради розгорівся після розслідування журналістів Львівського порталу. Яким чином мерія змогла продати ділянку, яка їй не належить, дізнатись про всі деталі цієї справи та переглянути ексклюзивні документи можна за цим посиланням.