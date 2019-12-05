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ДТП на Яворівщині: двох потерпілих довелось вирізати з авто

Ольга Денисяка

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Вчора, 4 грудня, близько 20:38 у селі Домажир Яворівського району зіткнулись автомобілі «Фольксваген» та «Опель Віваро». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС Львівщини.

 

Рятувальниками за допомогою гідравлічних ножиць довелось вирізати з «Фольксвагена» двох пасажирів. Потерпілих з травмами різного ступеня важкості госпіталізували у клінічну лікарню швидкої медичної допомоги Львова.

У відділі комунікації поліції Львівської області повідомили, що в ДТП постраждали четверо осіб.

Обставини події встановлюють правоохоронці.

Фото: ДСНС

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