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Cosmopolitan Ukraine звільнив заступницю головреда, яка висміяла похорон загиблого на Донбасі снайпера

Вероніка Рой

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Заступницю головного редактора журналу Cosmopolitan Ukraine Євгенію Пліхіну, яка на своїй Facebook-сторінці висміяла похорон полковника Центру спеціальних Операці «Альфа» СБУ, 37-річного снайпера Дениса Волочаєва, що загинув, виконуючи бойове завдання на Донбасі, звільнили з посади. Про це повідомив бренд Cosmopolitan Ukraine на своїй сторінці у Facebook.

 

«Цей текст не стосується позиції бренду, ми дуже шкодуємо, що наша колега так вчинила. Ми категорично не поділяємо її думки. З огляду на ситуацію, що склалася, з 5 грудня 2019 року наше видання припиняє співпрацю з Євгенією Пліхіною – вона залишає посаду заступника головного редактора журналу Cosmopolitan», – йдеться у повідомленні.

Крім цього, Євгенія Пліхіна потрапила і в базу «Миротворець». Серед причини – наруга над пам’яттю воїнів, загиблих під час виконання бойового завдання по захисту України від російського агресора.

Детальніше про те, що саме Євгенія Пліхіна написала у своєму дописі, читайте тут.

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