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«Похоронна фан-зона». Заступниця головреда Cosmopolitan потрапила у скандал через пост про похорон снайпера, який загинув на Донбасі

Соломія Головіна

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Заступниця головного редактора журналу Cosmopolitan Ukraine Євгенія Пліхіна на своїй Facebook-сторінці висміяла похорон полковника Центру спеціальних Операці «Альфа» СБУ, 37-річного снайпера Дениса Волочаєва, який загинув, виконуючи бойове завдання на Донбасі. Про це пише «Главком».

 

У день похоронів Волочаєва в Києві, 3 грудня, Пліхіна зробила у Фейсбуці провокативний допис.

«А що, людей ще заведено ховати помпезно? Сьогодні мчала на роботу в навушниках, і бачу – натовп людей на перекритій дорозі стоїть. Ну, думаю, фестивальчик якийсь, центр міста, тут же вічно якась вечірка. Приглушила музику, дивлюся – обличчя в усіх не танцювальні і не стрітфудні. Похмурі й чорні. Прислухалася – марш. Похоронний. Виявилося, в СБУ помер якийсь, судячи з усього, не останній чоловік. Витягнули всю структуру надвір із вимогою зробити співчутливі вирази. Домовину несуть під виючий драматизм, люди у військовій формі дують у труби так, що аж лопаються. Гвоздики, вся атрибутика…», – написала редакторка.

 

Пліхіна також пише, що не розібралася, як обійти «це горе», і «в своїй яскраво-червоній шапочці і такій самій куртці вперлася в серце цього замісу, просто в центр поховальної ходи».

Згодом допис зі сторінки Пліхіної був вже видалений, але залишилися скріншоти.

Пізніше Пліхіна вибачилася за свій допис, висловила свої співчуття та зазначила, що не мала наміру когось ображати чи висміювати.

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