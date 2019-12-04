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ВАКС розпочав розгляд апеляції Садового

Вероніка Рой

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Сьогодні в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду розпочалось засідання щодо апеляції мера Львова Андрія Садового про обрання йому запобіжного заходу. Йдеться про справу будівництва індустріального парку в Рясному. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

До матеріалів справи суду долучили інформацію про діяльність CTP. Також до матеріалів справи додали листа, якого інвестор скерував на ім’я міського голови.


Нагадаємо, 21 листопада Спеціоналізована антикорупційна прокуратура вручила підозру міському голові Львова Садовому у зловживанні владою у справі індустріального парку в Рясному. Мова йде про незаконний продаж земельної ділянки під будівництво індустріального парку в Рясному.

Підозру прокурори вручили й в.о. директора департаменту містобудування Львівської міськради Сергію Коровайнику. Взяти його на поруки зголосився заступник міського голови з фінансово-економічних питань Геннадій Васьків. Останній також додав, що попередній розмір застави для Коровайника становить 10 млн грн.

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд обрати для Андрія Садового запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 50 млн грн. Суд обрав запобіжний захід Андрію Садовому у вигляді понад 1 мільйона застави в справі індустріального парку в Рясне-Руському. На що Садовий заявив, що подаватиме на апеляцію та добиватиметься повної відмови прокуратурі та цілковитого звільнення від застави.

Зауважимо, що скандал із земельною аферою посадовців Львівської міськради розгорівся після розслідування журналістів Львівського порталу. Яким чином мерія змогла продати ділянку, яка їй не належить, дізнатись про всі деталі цієї справи та переглянути ексклюзивні документи можна за цим посиланням.

Фото: ЛМР

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