У Німеччині затримали екснардепа Онищенка

Німецькі правоохоронці 29 листопада затримали колишнього народного депутата Олександра Онищенка в німецькому місті Аахен за запитом Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це журналісти «Схем» дізналися від двох незалежних джерел у різних правоохоронних органах, передає «Радіо Свобода».

За процедурою далі німецький суд має винести рішення стосовно його подальшої екстрадиції в Україну, про що у запиті просили українські правоохоронці. Також суд має визначити Онищенку запобіжний захід на період розгляду цього питання. Дата засідання ще невідома.

В очікуванні на призначення суду сам Онищенко перебуває під вартою.

Адвокат колишнього депутата Олег Іщенко у коментарі «Схемам» відповів, що не готовий коментувати інформацію про затримання колишнього депутата.

Згодом РБК-Україна інформацію про затримання Олександра Онищенка в Німеччині підтвердила речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Ольга Постолюк.

За її словами, інформація про затримання Онищенка в Німеччині відповідає дійсності.

«Вирішується питання про його екстрадицію», – додала Постолюк.

Як повідомляв раніше Львівський портал, депутат-утікач Олександр Онищенко розповів, що перераховував кошти за обрання представників Блоку Петра Порошенка головами обласних рад у кількох областях. Зокрема, йдеться і про Львівську облраду.

Ганущин прокоментував скандальну заяву Онищенка про те, що йому купили крісло голови Львівської облради.

НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття організованого злочинного угруповання, яке завдало збитків державі в розмірі 3 млрд гривень. Слідство вважає, що організатором корупційної схеми є нардеп Онищенко, який зараз перебуває в національному розшуку.

Олександр Онищенко втік із України у 2016 році та перебуває у розшуку, хоча Інтерпол відмовився оголошувати його в міжнародний розшук. Також Верховна Рада дала згоду на притягнення Онищенка до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

За даними НАБУ, Онищенко з поплічниками продавали газ держпідприємства «Укргазвидобування» за допомогою кількох своїх компаній через “псевдобіржі”, що завдало державі збитків на суму понад 1,613 мільярда гривень.

Трьох фігурантів «газової справи Онищенка» було затримано.

Також СБУ повідомляла, що нардеп від «Волі народу» Олександр Онищенко підозрюється в отриманні паспорту Росії та співпраці зі спецслужбами РФ для дестабілізації ситуації в Україні.