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У Львові п’яний водій вчинив дві ДТП, а потім заснув у салоні свого авто

Вероніка Рой

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Вчора вночі у Львові нетверезий водій автомобіля Daewoo Lanos пошкодив чотири автівки на двох різних вулицях. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

 

Згідно із повідомленням, о 23 годині невідомий вдарив припаркований на вулиці Лисеницькій автомобіль Renault Master і втік. Очевидці зазначили, що це був Daewoo Lanos з кузовом хетчбек. О 00:15 годині історія повторилася на вулиці Медової Печери.

«Знову, зі слів свідків, автомобіль Daewoo Lanos з кузовом хетчбек вдарив, але цього разу три автомобілі і втік. Патрульні, маючи в орієнтуванні описи автомобіля винуватця, почали пошуки. За деякий час на вулиці Лисеницькій інспектори виявили припаркований автомобіль аналогічної марки. На ньому були ушкодження характерні дорожньо-транспортній пригоді. Водій спав в салоні. Чоловіка розбудили і повідомили, що знають про його вчинки», – розповідають патрульні.

32-річний громадянин мав ознаки сильного алкогольного сп’яніння. Він відмовився від перевірки на стан сп’яніння, і спочатку визнав, що вчинив аварії, а потім почав заперечувати. На нього склали два протоколи за скоєні ДТП, два протоколи за втечу з місця аварій, а також протокол за керування в нетверезому стані. Ключі від автомобіля забрала дружина.

Також патрульні повідомили про ще одну ДТП, яка сталася на вулиці Івана Франка.

«29-річний водій автомобіля ВАЗ 21074 вдарив автомобілі Suzuki Vitara та Volkswagen CC. Вони були припарковані поруч і належать одному подружжю. Під час спілкування з винуватцем аварії, патрульні помітили у нього ознаки сп’яніння. Чоловік пройшов перевірку на пристрої Драгер і результат – 1,95 проміле. Порушник отримав два протоколи: за скоєну аварію та за керування в стані сп’яніння», – додають копи.

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