Поліцейські розшукують мешканця Золочівщини, який вийшов з дому і пропав

Поліцейські оголосили у розшук 69-річного чоловіка із Золочівського району, який майже два тижні тому вийшов з дому та не повернувся. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Працівники поліції розшукують безвісти зниклого Магеру Петра Васильовича, 20.09.1950 р.н., мешканця села Майдан-Гологірський, Золочівського району, Львівської області, який 22.11.2019 року вийшов з дому і назад не повернувся.

Прикмети: на вигляд 70-75 років, зріст 170 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке, сиве.

Був одягнений: куртка коричневого кольору, штани чорного кольору, светр синій, черевики камуфляжні.

Прохання до всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцеперебування зниклого, терміново повідомити за номерами телефонів: 8 (03265) 4-21-73, 4-22-73, 096-631-87-15, або 102.