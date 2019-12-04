Наступний навчальний рік стане Роком математики в Україні, – Міносвіти

2020-2021 навчальний рік буде оголошено Роком математики в Україні. Про це заявила міністерка освіти і науки Ганна Новосад під час презентації Національного і Міжнародного звітів за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018, передає пресслужба Міносвіти.

На думку Ганни Новосад, це допоможе привернути увагу всього суспільства до розвитку математичної грамотності не лише у школярів, а у всіх наших громадян.

«Оскільки за результатами PISA-2018 ми маємо найгірші дані саме з математики, наступний 2020-2021 навчальний рік буде оголошено Роком математики в Україні. Попередньо Президент дав погодження, і ми вдячні йому за відкритість і готовність швидко реагувати на потреби нашої освіти. Під такий рік буде розроблено план заходів, що передбачатиме цілий спектр активностей для стимулювання розвитку математики в Україні», – зазначила міністр.

Згідно з результатами PISA-2018, базового рівня математичної компетентності – мінімального, якого в кінці першого етапу середньої освіти мають досягти учні, – в Україні не досягли 36% українських 15-річних підлітків. За словами Ганни Новосад, такі дані, зокрема, заперечують міф про ефективність радянської математичної системи освіти та вказують на необхідність кардинальних змін у шкільній освіті, які має на меті реформа «Нова українська школа».

«Дослідження показує, що 36% наших 15-річних учнів не досягають навіть базового рівня знання з математики. Тобто вони мають проблеми із завданнями, де потрібно використовувати прості стратегії розв’язування, процентні співвідношення, оперувати дробами й десятковими числами. Результати PISA-2018 показали, що ми маємо системно працювати над розвитком математичної грамотності в українських школярів», – наголосила Ганна Новосад.

Нагадаємо, 3 грудня було презентовано Національний і Міжнародний звіти за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA, в якому Україна вперше взяла участь у 2018 році. Як з’ясувалось, українські школярі дещо не дотягнули до середніх показників. Учні опинилися в середині списку, який складається з 79 учасників