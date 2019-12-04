На Львівщині зафіксували землетрус

Вчора, 3 грудня, між містами Радехів і Броди було зафіксовано землетрус. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Згідно із повідомленням, 4 грудня о 01:15 год. від чергового по сейсмостанції «Львів» надійшло повідомлення про те, що у районі с. Станіславчик Бродівського району між м. Радехів і м. Броди зафіксовано землетрус. Поштовхи спостерігалися 3 грудня о 21 год. 25 хв. 48c. (за Грінвічем) або 23 год. 25 хв. 48c. (за київському часом).

З населених пунктів інформація не поступала. За шкалою інтенсивності – невідчутний землетрус – від 0-2 бали.