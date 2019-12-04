Мирослава Туркало пішла з посади директора департаменту культури ЛОДА

Директорка департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА Мирослава Туркало звільнилася з посади. Цю інформацію Львівському порталу підтвердили у пресслужбі ЛОДА.

Мирослава Туркало написала заяву на звільнення «за згодою сторін». Голова Львівської ОДА Маркіян Мальський погодив її. Перед звільненням вона подала у НАЗК декларацію.

З 2013 року Мирослава Туркало очолювала управління культури, національностей і релігії. До роботи у Львівській ОДА працювала вчителькою української мови.

До слова, департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА не так давно потрапив у скандальну з ознакувальними таблицями. У соціальних мережах оприлюднили фото дорожнього знаку поблизу Сколе, який мав помилки при перекладі на англійську. Зокрема, «повітового провідника» переклали як «air condition», тобто «кондиціювання повітря». При цьому як мінімум 7 членів тендерного комітету бачили цей переклад, однак помилок не помітили. Згодом стало відомо, фірма ТЗОВ «Дорожні знаки» почала перевстановлення власним коштом ознакувальних таблиць з помилковим перекладом.

Фото: ЛОДА