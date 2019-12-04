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Моторошна ДТП на Мостищині: постраждав водій легковика

Вероніка Рой

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Вчора, 3 грудня, у Мостиському районі зіткнулись автомобіль Opel Astra та вантажівка. У результаті ДТП постраждав водій легковика. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС у Львівській області.

 

Так, о 10:31 до рятувальників надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в с. Гостинцеве Мостиського району, де зіткнувся автомобіль Opel Astra з вантажним автомобілем Renault Magnum 480.

По прибуттю рятувальники транспортували травмованого водія легкової автівки до карети швидкої медичної допомоги паралельно було були проведені роботи по відключенню акумуляторної батареї та забезпечили пожежну безпеку на ділянці ДТП.

Фото: ДСНС

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